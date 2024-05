Internazionali | il cileno Jarry in finale - sfiderà Zverev

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sarà tra Alexandere Nicolasladeglid'Italia di tennis. Nella seconda semiilha battuto in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-7 6-3 dopo oltre 2 ore e 44 minuti di gioco lo statunitense Tommy Paul e domenicail tedesco per il titolo.

Roma, 11 maggio 2024 – Ha giocato spinto dal pubblico di casa Matteo Arnaldi , ma alla fine ha vinto Nicolas Jarry per due set a zero (2-6,6-7) al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024 . L’Azzurro ha tessuto una partita di carattere contro ...

