Gli sciamani della finanza e la Talidomide

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le vertenze giudiziarie in merito ai prodotti finanziari stipulati dallacome i derivati, gli Otc (Over the counter) e tutti gli altri che costituiscono l’arsenale di unatroppo spesso da rapina sono una bolla enorme che sembra ci possa soffocare. Un grande bluff che ha riempito i portafogli delle banche, delle imprese e dei privati nell’indifferenza totale. Le figure professionali che promuovevano queste verità sconosciute, anche da loro spesso, sono assimilabili agli “”. Lo sciamanesimo osmo indica, nella storia delle religioni, in antropologia culturale e in etnologia, un insieme di conoscenze, credenze, pratiche religiose, tecniche magico-rituali, estatiche ed etnomediche riscontrabili in varie culture e tradizioni. L’impatto in Italia dei nuoviIn Italia, ...