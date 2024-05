Calzona elogia il suo Napoli | Finalmente una squadra compatta

(Di venerdì 17 maggio 2024) Francescosoddisfatto della prova delcontro la Fiorentina: “ordinata eper lunghi tratti, un segnale importante”. Francesco, allenatore del, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del pareggio 2-2 sul campo della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Oggi mi fa male poco questo pareggio, laha fatto una buona prestazione contro un avversario importante come la Fiorentina. La miami è piaciuta nella prima mezz’ora, poi dopo il loro pareggio ci siamo un po’ disuniti e abbiamo preso il secondo gol. Ma nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro, creato occasioni da rete. Non abbiamo vinto ma sappiamo che il nostro problema è la pressione di essere condannati a vincere sempre. ...

