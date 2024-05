Le Procure occidentali ancora in silenzio sulla richiesta dei politici russi | la proposta di un deputato della Duma

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non hannofornito alcun riscontro ledi quattro Paesialle quali isi erano rivolti a proposito dell’attentato di Mosca. Il 27 marzo, infatti, alcuni deputatidi Stato e altri personaggi pubblici avevano inviato unaufficiale alledi USA, Germania, Francia e Cipro. Lo scopo era di far avviare un’ampia indagine internazionale sui finanziamenti alle formazioni terroristiche e sul coinvolgimento die di servizi segreti americani e ucraini. La reazione di Krasov IlAndrey Krasov, uno dei firmatari dell’appello, ha dichiarato ai giornalisti che non ègiunto un messaggio dagli inquirenti. Se le ...

Inchiesta corruzione, Aldo Spinelli e il figlio rispondono alla gip - Inchiesta corruzione, Aldo Spinelli e il figlio rispondono alla gip - L'interrogatorio dell'imprenditore era previsto sabato, ma per un errore di procedura i suoi avvocati non hanno ricevuto la convocazione e non si sono presentati ...

TERRORISMO/ Dalla Francia allo Yemen, le strategie di Parigi per prevenire gli attacchi dopo l’11-9 - TERRORISMO/ Dalla Francia allo Yemen, le strategie di Parigi per prevenire gli attacchi dopo l’11-9 - Tra il 1980 e il 2000 i servizi francesi controllano il terrorismo islamico in Asia, Africa e Medio Oriente grazie a una rete con Paesi Ue e Usa (2) ...

Careggi. Pro Vita Famiglia: Bene stop a Triptorelina, ora Aifa la vieti e Ministero Salute disponga ispezioni in tutta Italia - Careggi. Pro Vita Famiglia: Bene stop a Triptorelina, ora Aifa la vieti e Ministero Salute disponga ispezioni in tutta Italia - 10 maggio 2024. 'Esprimiamo soddisfazione per il blocco della somministrazione a bambini e adolescenti della Triptorelina - il farmaco bloccante della pubertà - all’Ospedale Careggi di Firenze, a segu ...