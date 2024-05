Napoli - Calzona | Giocavamo a Firenze contro una squadra forte e abbiamo fatto la prestazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Quello che dice il presidente non mi riguarda. Io ho detto all’inizio che ho un contratto con la Federazione slovacca, che mi ha concesso gentilmente di venire ae il mio accordo colscade il 26 maggio. Non c’era altro” Francesco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 2-2la Fiorentina. Queste le sue parole:, oggi serviva di più? “Chiaro che devi vincere le partite… Peròunasecondo me la, sbagliando il quarto d’ora finale del primo tempo in cui siamo stati in balia dell’avversario. ...

