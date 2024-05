La terapia con mRNA è sicura per il trattamento dell’acidemia propionica - condizione metabolica ereditaria

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 18 maggio 2024) Un nuovo approccio terapeutico per l’acidemiaUno studio ha dimostrato che lacon RNA messaggero (-3927) èed efficace nel, una grave. La causaL’acidemiaè provocata dalla carenza di un enzima epatico, che porta all’accumulo di composti tossici nel corpo. Questapuò essere pericolosa per la vita del paziente. Risultati promettenti dallo studio Lo studio condotto sull’uomo ha dimostrato che il farmaco a base di RNA messaggero è in grado di ripristinare l’attività enzimatica compromessa, riducendo in modo ...