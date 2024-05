(Di venerdì 17 maggio 2024) Lagiocherà un altro anno in Serie B. I blucerchiati hanno infatti perso lo scontro per l`accesso alle semifinali dei playoff con...

Il Palermo batte 2-0 la Sampdoria al Barbera e si qualifica per la semifinale Playoff di Serie B, dove affronterà il Venezia terzo in classifica. La squadra di Mignani non aveva mai vinto in casa nelle ultime sei partite del torneo (3 pareggi e 3 ...

Andrea Pirlo non ci sta e, dopo la sconfitta della sua Sampdoria contro il Palermo che è costata l`eliminazione dai playoff di Serie B non...

Sampdoria, Pirlo: "Ho visto i miei giocatori piangere. È stato straziante" - sampdoria, pirlo: "Ho visto i miei giocatori piangere. È stato straziante" - Le parole dell'allenatore dopo la sconfitta contro il Palermo La sampdoria di Andrea pirlo perde contro il Palermo nel turno preliminare dei playoff di Serie B: allo Stadio Renzo Barbera, la formazion ...

Sampdoria, Pirlo: "Spero di restare. Tanti giovani non nostri, nonostante le limitazioni servirà un mercato diverso" - sampdoria, pirlo: "Spero di restare. Tanti giovani non nostri, nonostante le limitazioni servirà un mercato diverso" - La sampdoria giocherà un altro anno in Serie B. I blucerchiati hanno infatti perso lo scontro per l`accesso alle semifinali dei playoff con il Palermo per 2-0.

Sampdoria, Pirlo: "Ho visto i miei…" - sampdoria, pirlo: "Ho visto i miei…" - Palermo sampdoria 2-0: pirlo perde i playoff e resta in Serie B. La doppietta di Diakite è fatale per l’ex Juve Il Palermo batte la sampdoria per 2-0 al Barbera e costringe… Leggi ...