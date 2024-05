Dà fuoco alla sinagoga di Rouen | Danni gravi Ucciso dagli agenti

(Di sabato 18 maggio 2024) Un uomo di 25 anni è statoieri mattina all’alba dopo aver cercato di darea una, nel nord della Francia. Secondo il procuratore di first appeared on il manifesto.

(Adnkronos) - armato di coltello e spranga di ferro, l' uomo che stava dando fuoco alla sinagoga di Rouen si è scagliato contro la polizia , intervenuta dopo essere stata chiamata per l'incendio. Un agente ha usato la sua arma per neutralizzarlo. Le ...

(Adnkronos) – armato di coltello e spranga di ferro, l’ uomo che stava dando fuoco alla sinagoga di Rouen si è scagliato contro la polizia , intervenuta dopo essere stata chiamata per l’incendio. Un agente ha usato la sua arma per neutralizzarlo. Le ...

Tenta di dare fuoco a luogo di culto, ucciso dalla polizia - Tenta di dare fuoco a luogo di culto, ucciso dalla polizia - Armato di coltello e spranga di ferro, l'uomo che stava dando fuoco alla sinagoga si è scagliato contro la polizia ...

Attentati, cresce l'allerta. Gli Stati Uniti ai cittadini all'estero: «Rischio di attacchi terroristici, maggiore cautela» - Attentati, cresce l'allerta. Gli Stati Uniti ai cittadini all'estero: «Rischio di attacchi terroristici, maggiore cautela» - Gli Usa hanno diffuso una allerta per i cittadini americani all'estero, invitandoli ad «esercitare maggiore cautela» a causa «del rischio di attacchi ...

Dissenso internazionale. Chi cerca la condanna, chi la vendetta, chi la diplomazia per fermare Israele - Dissenso internazionale. Chi cerca la condanna, chi la vendetta, chi la diplomazia per fermare Israele - Gli ultimi episodi si sono registrati a Rouen, in Francia, dove la polizia ha ucciso un uomo armato che stava dando fuoco a una sinagoga, e a Stoccolma, dove diverse persone (tra cui un ragazzino di ...