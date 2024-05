Playoff Serie A basket | Brescia prima semifinalista Milano sbanca Trento

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 – La Germaniè lasquadra a raggiungere le semifinali didiA: la compagine lombarda ha infatti sfruttato il primo match point a disposizione e, sconfiggendo l’Estra Pistoia con un netto 98-77, ha chiuso lasul 3-0. Perentoria la terza affermazione nelladegli uomini di coach Alessandro Magro, trascinati dai 28 punti di Amedeo Della Valle, autore di 28 punti (6/10 da tre e 8/9 dalla linea del tiro libero). Sono invece 15 i punti a testa di Nicola Akele e Jason Burnell, mentre Miro Bilan si è confermato un fattore sotto canestro chiudendo in doppia doppia (12 punti conditi da 11 rimbalzi catturati). Sul fronte pistoiese ci sono invece 15 punti ciascuno per Charlie Moore e Jordon Varnado. ...

