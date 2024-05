PAGELLE – Meno male che c’è Kvara tra don Abbondio Calzona e la verbosità di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 18 maggio 2024) Ledi Fiorentina-Napoli 2-2 a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET – Al solito, la fatidica costruzione dal basso è una tragedia per lui e per tutta la difesa. Però a regalare il vantaggio agli autoctoni è lo sciatto Na-Politano, che stasera è stato un errante abulico a larghi tratti. Il giovane Meret incassa altre due pappine epperò si cimenta in parate e respinte. Il dibattito su eventuali colpe sul gol di Nzola fa venire il latte alle ginocchia – 6 MAZZOCCHI – Quel discesone al 14’ è la conferma che il peccato principale didetto il Terzo è stata la pavidità, la mancanza totale di coraggio nel mettere in discussione i senatori titolarissimi, compreso il fu Eurocapitano. Non che abbia fatto grandi cose, ma il Mazzocchi redivivo di stasera è stato meglio di Di Lorenzo, sia in difesa sia nell’offesa – 6 RRAHMANI – Un gol casuale ma su cui ...