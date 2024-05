Veneto sommerso | dall’acqua ma anche dal cemento

(Di sabato 18 maggio 2024) A un anno dall’alluvione in Romagna a finire sott’acqua è stato il. Eppure, di fronte alle piogge «di un’intensità che mai si è vista nella storia», come ha detto first appeared on il manifesto.

Maltempo in Veneto e Fvg: la perturbazione prevista per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio si è abbattuta sui territori del Nordest con piogge intense e temporali ,...

Maltempo, finite le bombe d'acqua ora in Veneto preoccupano i fiumi: i "sorvegliati speciali". Allerta rossa fino alle 14 di sabato - Mentre il maltempo da oggi ha abbandonato il veneto, gli effetti sono destinati a farsi sentire ancora per un po', soprattutto nei fiumi dove il livello permane di allerta. IL CENTRO ...

Maltempo a Casale sul Sile: allagamenti e strade chiuse. La situazione - CASALE SUL SILE (TV), 17 maggio 2024 – Il maltempo abbattutosi sul veneto nelle ultime 24 ore ha colpito duramente anche Casale sul Sile. Da ieri pomeriggio, le squadre della Protezione Civile di Casa ...

IL VIDEO. Maltempo, in Veneto esonda il torrente Muson: abitazioni evacuate - Milano, 17 mag. (askanews) - Prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco nelle campagne di Camposampiero, in loc. Rustega, a seguito della rottura dell'argine del torrente Muson dei Sassi, avvenuta nelle ...