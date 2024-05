Giro d’Italia - oggi quattordicesima tappa | orari - come vederla in tv

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Ild'Italia 2024 proponela, la cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda di 31 km. E' la seconda frazione contro il tempo dopo la Foligno-Perugia (settima) dominata la scorsa settimana dalla maglia rosa Tadey Pogacar. La frazione del 18 maggio, che sarà trasmessa in diretta tv e streaming,

17.21 Questa la top 10 della tredicesima tappa del Giro d'Italia , da Riccione a Cento: 1 MILAN Jonathan Lidl – Trek 180 80 4:02:03 2 ANIO?KOWSKI Stanis?aw ...

Giro d'Italia 2024, la tappa di oggi: Castiglione delle Stiviere - Desenzano del Garda. Crono spartiacque - giro d'Italia 2024, la tappa di oggi: Castiglione delle Stiviere - Desenzano del Garda. Crono spartiacque - giro d'Italia, 14a tappa di sabato 18 maggio 2024: la cronometro Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda può essere la frazione spartiacque della corsa.

Riecco Van Aert: torna al Giro di Norvegia dopo il pauroso incidente di fine marzo - Riecco Van Aert: torna al giro di Norvegia dopo il pauroso incidente di fine marzo - Caduto all'Attraverso le Fiandre, si era fratturato clavicola, sterno e costole: "È solo un test, ma non vedo l'ora di rimettermi un numero sulla schiena", ha detto il belga ...

Tris di Milan al Giro, Pogacar sempre in maglia rosa - Tris di Milan al giro, Pogacar sempre in maglia rosa - CENTO (ITALPRESS) – Dominio totale e terza vittoria per Jonathan Milan al giro d’Italia 2024. Il velocista della Lidl-Trek ha dominato nella tredicesima tappa, la Riccione-Cento di 179 chilometri, bat ...