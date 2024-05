BMX - Mondiali Elité Rock Hill 2024 | tre azzurri avanzano ai quarti di finale

(Di sabato 18 maggio 2024) Hanno preso il via ai Campionatidi BMX Race. Una prima giornata dedicata ai primi turni e arrivano buone notizie per gli. Nella garamaschileaidiGiacomo Fantoni e Pietro Bertagnoli, mentre si è fermato negli ottavi Martti Sciortino. Nella prova femminileavanza aidiFrancesca Cingolani Ferreira. La classe ’03 nativa argentina non era riuscita ad accedere direttamente al turno successivo tramite le prime batterie, ma con il secondo posto nella sua gara valida per i ripescaggi è riuscita a conquistarsi la possibilità di continuare il suo percorso iridato nella giornata di domani. SportFace.

Dmitry Trenin: In Russia è in atto una enorme trasformazione e l'Occidente è cieco di fronte ad essa - ... alle sanzioni che per molti versi sono indiscriminate, ai tentativi di cancellare la cultura russa o di escludere i russi dagli sport mondiali. Questo non ha portato i russi a vedere i singoli ...

Il nuovo primo ministro di Singapore è un underdog in equilibrio fra Cina e America - L'autore dell'ormai classico 'Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap' considera Lee uno dei suoi migliori studenti e uno dei top leader mondiali degli ultimi due decenni. ...