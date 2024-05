Dimarco e l’Inter - una storia d’amore senza fine | a ore l’apoteosi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 18 maggio 2024) Federico, unadi amore. Iniziata dalle giovanili nerazzurre e continuata in tante avventure fuori da Milano, per poi ritornare finalmente a casa. TE L’HO PROMESSO DA BAMBINO ? Nato a Milano nel 1997, Federico, ha avuto diverse esperienze in prestito per accumulare minuti e maturare come giocatore. Ha giocato per Ascoli, Empoli, Sion e Parma, dove ha affrontato anche infortuni significativi. Nel 2019, è tornato al, ma ha trovato spazio solo in quattro occasioni prima di essere ceduto in prestito all’Hellas Verona. A Verona, ha collezionato 50 presenze e segnato 5 gol, mostrando il suo valore. Tornato nuovamente a Milano nel 2021 in punta di piedi, Federico ha conquistato tifosi e società. Da allora, è diventato ...