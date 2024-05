I furbetti? Ora sono incivili Ingombranti - guerrilla Alia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 18 maggio 2024 – Idei rifiuti, quelli che lasciano spazzatura fuori dai cassonetti ea giro, saranno etichettati come, nel vero senso della parola. Un adesivo giallo e vistoso recante la scritta ‘Ritiro in corso. Lasciato da un incivile!’ sarà apposto dasui rifiuti abbandonati, in attesa che gli operatori passino per lo smaltimento. L’ha ideato e lanciatoMultiutility e andrà a integrare le funzionalità dipp, la nuova applicazione di, con cui si pos(anche) segnalare i rifiuti abbandonati. Nell’arco di tre ore dalla segnalazione nel centro storico e di sei fuori, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, garantisce, saranno ritirati. Un servizio, spiega la società, pensato ...