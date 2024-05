Fiorentina - Biraghi | Per il gol su punizion - Italiano mi pagherà la cena… Ad Atene per vincere

Parità con spettacolo in Fiorentina – Napoli : Biraghi e Kvara - un capolavoro a testa Il match tra Fiorentina e Napoli si chiude in Parità, nell’ultima stagionale al Franchi: il vantaggio è di Rrahmani ma la Viola la ribalta con Biraghi e Nzola. Alla ripresa, è Kvara a incastonare una perla che però non basta per l’ottavo posto

Biraghi e Kvaratskhelia : punizioni da urlo - ma il 2-2 per Fiorentina e Napoli è il vero castigo | CLASSIFICA Quattro reti, due per parte, con due magie su punizione da vedere e rivedere (in calce all’articolo). Eppure Fiorentina-Napoli lascia entrambe le squadre scontente. La sfida era uno scontro diretto che metteva in palio punti pesanti per l’Europa e, ...