Case - guida all’investimento perfetto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nel panorama del mercato immobiliare residenziale, la Lombardia emerge come la regione trainante, seguita, nel Nord, da Veneto e Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel Centro Italia, il Lazio si posiziona al vertice, seguito dalla Toscana, mentre al Sud, la Puglia e la Campania mostrano una significativa attività. Nelle isole, la Siciliail mercato. Previsione di leggera crescita dei prezzi nel 2024 per il residenziale mentre il comparto più performante sarà ancora una volta quello della logistica. L’analisi è contenuta nel report realizzato dai centri studi di RE/MAX Italia e di Avalon Real Estate in collaborazione con l’Ufficio Studi di 24MAX. Superstar i trilocali, monolocali in coda alle vendite; servono 7 mesi in media (ma 5 al Nord) per concludere un’operazione di vendita e 3 mesi (ma vista la crescente carenza anche meno) per l’affitto. Negli ultimi due anni, ...