Allegri - dopo l’esonero il messaggio di Andrea Agnelli | Sei stato la Juve

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Un tweet dell’ex presidente all’ex allenatore. Massimiliano, esonerato dallantus, riceve ildi conforto e ringraziamento da, ex presidente bianconero. “Un mix straordinariamente unico: superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale. Grazie Max, grazie a te che hai rappresentato esserentus con ogni tua cellula. Fino alla fine…”, scrivesu X. L’ex presidente, che ha lasciato il vertice del club alla fine del 2022, ha riportatoallantus nell’estate 2021. E sempreaveva scelto il tecnico livornese nel 2014 per sostituire Antonio Conte. “Prendere in mano la squadra il 15 luglio e riportarla alla vittoria, è ...

