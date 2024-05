Kinds of Kindness - Lanthimos tra manipolazione e autocompiacimento

(Di sabato 18 maggio 2024) La sua sceneggiatura è una magnifica lezione di cinema, di quel fare cinema che crede (ancora) nelle immagini e nella loro infinita potenzialità rifiutandosi di essere l’illustrazione di un qualche first appeared on il manifesto.

Emma Stone: 'Ritorno con Lanthimos è una fiaba crudele' - Emma Stone: 'Ritorno con lanthimos è una fiaba crudele' - Diverso invece il team per la sceneggiatura dove lanthimos ritrova per la quinta volta Efthimis ... ai 17 anni), ma il tratto ironico nero che stupisce e diverte nel suo cinema e che viaggia parallelo ...

Hollywood a Cannes con Emma Stone e Richard Gere - Hollywood a Cannes con Emma Stone e Richard Gere - Dopo i miti del cinema Meryl Streep e Francis Ford Coppola ... E' il giorno del greco Yorgos lanthimos, sotto l'ala produttiva americana di Searchlight Pictures che festeggia 30 anni di grandi titoli.

Kinds of Kindness Recensione - Kinds of Kindness Recensione - E però, siccome il cinema non è solo testo e trama, ma anche immagine, e lanthimos lo sa fin troppo bene, il risultato che si vede sullo schermo lascia a volte perplessi, spesso interdetti, di ...