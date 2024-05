Perché la Russia ha sequestrato 463 milioni a Unicredit

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sotto sequestro ini conti diper un valore di 463di euro. La notizia ha messo subito in allarme la Farnesina, con il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, che ha già fissato una riunione per la settimana prossima. In allerta anche i mercati finanziari, ma...

dopo il caso Ariston , spuntano guai per un’altra azienda italiana in Russia . La Corte di arbitrato di San Pietroburgo ha posto sotto sequestro conti e proprietà della controllata russa di Unicredit per un valore complessivo di quasi 463 milioni di ...

La Russia sequestra 463 milioni di euro in beni a Unicredit: la sentenza del tribunale di San Pietroburgo - La russia sequestra 463 milioni di euro in beni a Unicredit: la sentenza del tribunale di San Pietroburgo - Maxi sequestro a Unicredit in russia. Un tribunale di San Pietroburgo ha disposto il blocco di 463 milioni di euro in beni alle controllate russe della banca italiana, tra le più grandi in Europa. È ...

Russia: sequestrati beni di UniCredit per 463 milioni - russia: sequestrati beni di UniCredit per 463 milioni - La controversia riguarda un "performance bond" emesso su un contratto tra RusChemAlliance e il consorzio Linde ...

Russia: fonti Farnesina, ministero Esteri segue caso di azione giudiziaria tribunale russo verso Unicredit - russia: fonti Farnesina, ministero Esteri segue caso di azione giudiziaria tribunale russo verso Unicredit - Il ministero degli Affari esteri sta seguendo il caso dell'azione giudiziaria intrapresa da un tribunale russo nei confronti di ...