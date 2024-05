Un Uomo Vero di Netflix | la scena con Tom Pelphrey che è diventata virale

(Di sabato 18 maggio 2024) Qualche settimana fa nel catalogo diè apparsa una miniserie in sei puntate, Un(titolo originale: A Full Man), tratta dall’omonimo romanzo di Thomas Wolfe. Fra i protagonisti Jeff Daniels, Diane Lane e soprattutto Tom. Tom, statunitense, classe 1982, molti lo conoscono per il ruolo in Ozark (altra serie di). Ora però tutti lo ricorderanno per lapiù controversa dell’intero catalogo di: quella vista nel corso dell’ultima puntata di Unin cui si mostra – in tutti i sensi – al naturale come un tonno e dopo aver preso una ricca dose di viagra. Capite ammè. Questa è la prima volta che una serie dimostra unin ...

A Man in full – questo il titolo originale della miniserie Netflix in sei episodi – è anche il titolo del romanzo di Tom Wolfe da cui la serie è tratta. Al centro della vicenda troviamo Charlie Croker (il sempre bravo Jeff Daniels) che ...

