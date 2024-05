Scajola | Potrei candidarmi in Regione - non lo farò Su Toti dirà il temp - anche se è già nel fango

L’elemento di continuità, nel passaggio in Regione Liguria dal caciccato di Claudio Burlando a quello di Giovanni Toti , si identifica in un personaggio che ama le penombre: l’ottantaquattrenne calabrese di Palmi (ma con accento genovese alla ...

"Prima di parlare di elezioni credo ci siano i tempi necessari. Toti dice che non ha nessun coinvolgimento e quindi diamo a Toti il tempo di dimostrare a tutti che non ha nessun coinvolgimento". Ma nelle misurate e distaccate parole del ...

Caso Toti, Claudio Scajola: "Convinto che abbia agito per il bene della Liguria"

Sindaco Scajola, «Io candidato a presidenza Regione Me lo sentirei, ma non posso» - Imperia. «Me lo sentirei sicuramente, ma non lo farò mai, perché ho fatto una promessa con i miei cittadini ovvero che avrei cercato di salvare Imperia dal dissesto e dal degrado nella quale era cadut ...

Il Liguria-gate. Toti: "Non ho commesso reati". Ma dai pm andrà solo a fine mese - "Non ho commesso alcun reato". È quanto manda a dire Giovanni toti tramite il proprio legale, Stefano Savi. Dagli arresti domiciliari nell'abitazione di Ameglia, in provincia di La Spezia, il governat ...