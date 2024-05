(Adnkronos) – "Sono ore drammatiche per il Veneto , colpito da intense piogge e inondazioni". Il governatore Luca Zaia non usa mezzi termini per definire in un post su Facebook la situazione nella Regione, flagellata dal Maltempo . La Protezione ...

Italia spaccata a metà dal meteo: Nord costretto a fare la conta dei danni per il maltempo e Sud al caldo . Le regioni settentrionali sono in difficoltà per la pi oggi a, caduta abbondante e senza tregua. A soffrire sono soprattutto Veneto, ...

Tornado a Houston, crolli di edifici e alberi a terra. 4 vittime - Tornado a Houston, crolli di edifici e alberi a terra. 4 vittime - Almeno quattro persone sono morte a Houston, nel Texas, a causa del maltempo che ha devastato ieri la città con forti venti e piogge torrenziali: lo riporta la Cnn. Violente… Leggi ...

Maltempo, oggi tregua meteo ma ancora allerta rossa in Veneto - maltempo, oggi tregua meteo ma ancora allerta rossa in Veneto - Il governatore Luca Zaia, con un post su Facebook, ha sottolineato di aver dichiarato "lo stato di emergenza per la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto. Si aprono adesso le ...

Stato di emergenza per il maltempo in Veneto - Stato di emergenza per il maltempo in Veneto - Il maltempo ha colpito duramente diverse aree del Veneto, con piogge torrenziali che hanno causato ingenti danni. Solo nella serata di giovedì, la Protezione Civile ha ricevuto 2.400 chiamate di ...