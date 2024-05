Calzona sicuro | Soddisfatto della prestazione - poi parla del futuro di Kvara

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il Napoli diottiene solo un pareggio dalla trasferta di Firenze. Il tecnico azzurro bacchettatskhelia nel post gara. Il Napoli di mister Francesconon sa più vincere. Dopo la sconfitta interna contro il Bologna, gli azzurri raccolgono appena un pareggio dalla trasferta in Toscana contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La formazione non è andata oltre il punteggio di 2-2, allungando a quota sei la propria striscia di risultati senza la gioia dei tre punti che mancano dal 7 aprile contro il Monza. Dunque, rimane invariata la distanza in classifica tra Fiorentina e Napoli. Per ora, gli azzurri restano noni in classifica, a -2 dalla Viola. Tuttavia, il margine potrebbe allungare dato che la squadra di Italiano ha ancora una gara da recuperare contro l’Atalanta. Con il pareggio ottenuto all’Artmeio Franchi, ...