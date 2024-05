‘Le difficoltà si affrontano insieme' | il percorso di Tommaso verso l' autonomia

Schillaci in visita all'ospedale di Perugia - Schillaci in visita all'ospedale di Perugia - Il ministro della salute Orazio Schillaci ha visitato l'ospedale Santa Maria della Misericordia, a Perugia, in occasione della sua presenza in alcuni centri dell'Umbria. Ad accoglierlo il direttore ge ...

Giro d'Italia, 14^ tappa da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda: il percorso - Giro d'Italia, 14^ tappa da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda: il percorso - Per l'azzurro è l'occasione della rivincita, anche perché lungo i 31 km previsti non ci sono strappi o arrivi in salita come ... Il Giro è disponibile su Eurosport, canale 210 di Sky percorso non ...

Greenway Lago di Como: un percorso di 10 km fra panorami magnifici - Greenway Lago di Como: un percorso di 10 km fra panorami magnifici - La Greenway del Lago di Como, conosciuta anche come Greenway del Lario, rappresenta un itinerario pedonale che si sviluppa lungo la sponda occidentale del lago per circa 10 chilometri.