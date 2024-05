Fiorentina-Napoli - Italiano | Pensiamo già ad Aten - ma non possiamo abbandonare il campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 17 maggio 2024 - In ottica ottavo posto ogni discorso è rimandata all'ultima giornata, che sarà la penultima per la. Un jolly non da poco per i viola, che non sono riusciti a chiudere il discorso nell'ultima partita casalinga contro il. Conti alla mano, se ilvincerà con il Lecce, ai viola servirà un punto nelle prossime due gare per arriva. Oppure due per avere la certezza matematica dell'ottavo posto se il Torino dovesse vincere entrambe le sue sfide contro Milan e Atalanta. Queste le parole di mister Vincenzonel dopo partita. "Siamo arrivati stanchi alla fine di questa partita, non riuscivamo più a tenere alta la palla ed abbiamo rischiato, ma il risultato è assolutamente giusto. Ci prendiamo questo punto, teniamo dietro iled abbiamo altri due ...