Fiorentina-Napoli - le parole dei protagonisti | Terraccian - Biraghi e il ds Pradè

(Di sabato 18 maggio 2024) Firenze, 18 maggio 2024 - Pareggio che tutto sommato va bene allacontro il, l'importante era chiaramente non perdere per non farsi superare dagli azzurri in classifica. Ma nel dopo partita si parla molto di più della finale di Atene che della partita di campionato. Il primo a presentarsi davanti ai microfoni è Pietroo. “Sappiamo che è una partita fondamentale e vogliamo regalare una gioia a Firenze, oltre che a Joe: abbiamo fatto una promessa alla famiglia e vogliamo portarla a termine. Anche l'anno scorso abbiamo fatto una bella prestazione perdendola all'ultimo minuto. Affrontiamo un avversario di valore e nessuno parte favorito ma noi vogliamo dare tutto noi stessi: è troppo importante per Firenze e ognuno di noi può scrivere il suo nome nella storia di questa città”. ...

