Fiorentina Napoli - Italiano | Pari risultato più giusto Sulla FINALE dico questo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Vincenzo, tecnico della, ha parlato dopo la sfida valevole per la 37esima giornata contro ilQueste le parole di Vincenzoa DAZN dopo il pareggio contro il. Ecco le parole del tecnico della. PARTITA – «Siamo arrivati un po’ stanchi negli ultimi minuti, nel recupero non riuscivamo ad avere più la

Il match tra Fiorentina e Napoli si chiude in Parità , nell’ultima stagionale al Franchi: il vantaggio è di Rrahmani ma la Viola la ribalta con Biraghi e Nzola. Alla ripresa, è Kvara a incastonare una perla che però non basta per l’ottavo posto

Firenze, 17 maggio 2024 - In ottica ottavo posto ogni discorso è rimandata all'ultima giornata, che sarà la penultima per la Fiorentina. Un jolly non da poco per i viola, che non sono riusciti a chiudere il discorso nell'ultima partita casalinga ...

Fiorentina-Napoli, 2-2: Kvara evita la sconfitta dopo i gol di Biraghi e Nzola - fiorentina-napoli, 2-2: Kvara evita la sconfitta dopo i gol di Biraghi e Nzola - fiorentina-napoli chiudono senza farsi male una partita divertente nelle sue imperfezioni. Un 2-2 che lascia aperta la corsa all’ottavo posto, lo… Leggi ...

Fiorentina-Napoli 2-2, Calzona: “Dicono che non alleno, non mi aspettavo una catastrofe - fiorentina-napoli 2-2, Calzona: “Dicono che non alleno, non mi aspettavo una catastrofe - Il napoli si ferma sul 2-2 contro la fiorentina e rischia di veder sfumare il piazzamento nelle coppe europee. Al termine della partita, Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Non ...

IL SALUTO PIU' EMOZIONANTE È STATO PER LEI. IL CAMPO REGALA SOLO UN PUNTICINO - IL SALUTO PIU' EMOZIONANTE È STATO PER LEI. IL CAMPO REGALA SOLO UN PUNTICINO - Le emozioni che ho provato ieri sera hanno poco a che vedere con quello che la fiorentina ha mostrato in campo. È stata la serata dei saluti visto che quella contro il napoli è stata l’ultima partita ...