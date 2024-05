Zverev-Jarry in tv | orario - canale e diretta streaming finale Internazionali d’Italia 2024

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nicolasse la vedrà contro Alexandernelladegli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Altro avversario cileno per il numero 5 del mondo, che ha superato in rimonta Tabilo per approdare all’atto conclusivo del torneo romano. Si tratta di, protagonista di un’altra vittoria in tre set, ai danni di Paul, dopo aver fatto fuori il più quotato Tsitsipas.è avanti 4-2 nei precedenti e partirà favorito, ma su terra rossa il bilancio è di 2-2. Il tedesco ha inoltre vinto l’unicadisputata tra i due, nel 2019 a Ginevra, ma solo 10-8 al tie-break del terzo set. Per Sascha c’è in palio il secondo titolo a Roma (nonché il primo Masters 1000 da Cincinnati ...

