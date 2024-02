Si chiama Trilly | ed è la dolcissima cavallina che porta il sorriso ai bambini ricoverati

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Si dice spesso che a molti animali manchi solo la parola per essere come noi. Perché ci sembra che in molti casi riescano a capire i nostri stati d’animo, meglio degli esseri umani, riuscendo a strappare unanche nei momenti di difficoltà. Per imalati questi animali possono rappresentare veramente un enorme aiuto emotivo e psicologico. Lo sa bene la “squadra del buonumore” degli hospice di VIDAS e Casa Sollievo Bimbi, che da 40 anni assiste gratuitamente le persone gravemente malate, dai più piccoli fino agli anziani. In queste strutture, affiancata alle cure palliative, già dal 2012 è stata introdotta anche la pet therapy, l’attività utile per donare sollievo alle sofferenze fisiche tramite l’interazione con gli animali. Tra cani, gatti, porcellini d’india, conigli e galline, il team di simpatici animali reclutati per strappare un ...