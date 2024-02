Poggiola cardioprotetta | un nuovo defibrillatore nella frazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Arezzo, 9 febbraio 2024 – Arezzo si conferma tra le città più cardioprotette d’Italia. Non solo nei luoghi del centro, anche nelle frazioni sono installati dispositivi sanitari utili a defibrillare persone colpite da arresto cardiaco o fibrillazione ventricolare. Unautomatico è stato donato oggi al Comune di Arezzo dalla ditta Tecnosicurezza e sarà installatodi. Una iniziativa seguita dal consigliere Federico Rossi che insieme al vicesindaco Lucia Tanti e agli assessori Alessandro Casi e Monica Manneschi ha ufficializzato oggi la donazione. “Una realtà privata che dà un contributo alla comunità è un segno che per questa città non èma senza dubbio ne conferma le generosità e l’identità – ha dichiarato il vicesindaco Tanti. – La donazione di un ...