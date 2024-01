CM com – Henderson | nome nuovo per la Juve|Mercato

Leggi su justcalcio

(Di sabato 13 gennaio 2024) 2024-01-13 10:23:00 Arrivano conferme:per laCalciomercato.com La Juventus cerca rinforzi sul mercato a centrocampo. Giuntoli sogna l’olandese Koopmeiners dell’Atalanta per la prossima stagione e contende al Napoli il tedesco naturalizzato serbo Samardzic dell’Udinese e il belga Orel Mangala del Nottingham Forest. Come si legge sul Corriere dello Sport e sulla Gazzetta dello Sport, l’ultima pista porta all’inglese Jordan(33 anni ex Liverpool), attualmente in forza all’Al-Ettifaq in Arabia Saudita. Altre notizie Vai alla fonte di questo articolo L'articolo CM.com –: ...