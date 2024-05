WWE | La furia di Bron Breakker si abbatte su Kale Dixon e Ricochet Conseguenze in arrivo?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 21 maggio 2024)ha letteralmente distrutto il suo avversario. Durante la recente puntata di Monday Night RAW,ha avuto un “contentino” da parte del GM dello show rosso e cioè prendere parte al suo primo match da membro ufficiale del roster. In realtà però la vetrina è stata ben inferiore alle pretese dell’atleta stesso, ritrovatosi a fronteggiaremeglio conosciuto nelle parti di NXT e Level Up. Ebbene,ha letteralmente distrutto il suo avversario facendolo arrivare al KO tecnico chiamato dall’arbitro.JUST BROKE HIS OPPONENT IN HALF!!!#WWERaw pic.twitter.com/RcqRckuyfk— WWE (@WWE) May 21, 2024 Prima la mancata partecipazione al King of the Ring, ora una contesa non conclusa come lui avrebbe voluto e ...