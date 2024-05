Ucraina | attacco di droni russi a Kharkiv - quattro feriti

(Di martedì 21 maggio 2024)persone sono rimaste ferite stanotte in undisulla cittàorientale di, rende noto il governatore dell'omonima regione Oleh Suniehubov su Telegram. Diverse residenze private e garage hanno preso fuoco in seguito all'e gli operatori di emergenza sono stati inviati sul posto, specificano le autorità locali.

Mosca, 16 mag. (Adnkronos) – E’ stato sventato un attacco terroristico alla ferrovia della Crimea, preparato da due cittadini russi reclutati dall’intelligence militare Ucraina . Lo riferisce il Servizio federale per la sicurezza della Federazione ...

Kiev , 20 mag. (Adnkronos) – Le truppe russe hanno colpito il villaggio in prima linea di Stepnohirsk, nell’oblast di Zaporizhzhia, uccidendo un uomo. Lo ha riferito il governatore Ivan Fedorov, aggiungendo che diverse case sono state danneggiate ...

Romania: Centro euro-atlantico per la resilienza denuncia attacco da parte russa con guerra elettronica - Romania: Centro euro-atlantico per la resilienza denuncia attacco da parte russa con guerra elettronica - La Russia sta portando avanti tentativi di guerra elettronica attiva anche nella zona orientale della Romania. Lo afferma un rapporto ...

Donbass: governatore repubblica Luhansk, cinque feriti in attacco ucraino a Yubileinoe - Donbass: governatore repubblica Luhansk, cinque feriti in attacco ucraino a Yubileinoe - Cinque persone sono rimaste ferite in seguito a un'attacco missilistico ucraino nel villaggio di Yubileinoe nella regione di Luhansk.