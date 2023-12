Phillipine Mtikitiki vice Presidente e Direttore generale di Coca-Cola per Italia e Albania

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 dicembre 2023)è stata nominataTheCompany per. Laureata con lode in Economia all’Università del KwaZulu-Natal (Sudafrica), con un Mba presso l’Università di Reading – Henley Business School South Africa e 25 anni di esperienza all’interno dell’Azienda,vanta un curriculum internazionale di rilievo in ambito sia di marketing sia di strategia commerciale. Nel 2019 è stata nominataper le regioni dell’Africa Orientale e Centrale. In questo ruolo è stata responsabile della presenza di ...