Tumore ai Reni | I Sette Sintomi Da Non Ignorare!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 19 novembre 2023) Ilaiè un tipo di cancro che inizia nelle cellule dei, spesso rilevato tardivamente a causa della sua natura asintomatica. Ecco iper riconoscerlo! Ilai, noto anche come carcinoma renale, rappresenta una sfida significativa nella diagnosi precoce. Spesso asintomatico nelle sue fasi iniziali, il riconoscimento deipuò essere cruciale per un trattamento tempestivo ed efficace. Ecco ida non sottovalutare: 1. Sangue nelle Urine (Ematuria). La presenza di sangue nelle urine, o ematuria, è un segno classico ma non esclusivo delrenale. Questo sintomo può variare da una lieve colorazione a un evidente rosso sangue. È importante ...