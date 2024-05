Atalanta - De Ketelaere | 'Sono cresciuto tanto e si vede Riscatto? Penso alle due finali'

Bergamo, 12 maggio – L’Atalanta virtualmente da stasera è di nuovo in Champions dopo due anni di assenza dalla coppa regina, essendo salita a quota 63, dopo il successo per 2-1 contro la Roma , con il confronto diretto favorevole sulla Lupa e il ...

Atalanta-Roma 2-1 Carnesecchi 6,5: in vacanza per tutto il primo tempo, nella ripresa dopo il rigore salva in tre circostanze lo specchio c...