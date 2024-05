Roma - De Rossi | 'Niente scus - loro vanno il doppio Le squadre forti giocano ogni tre giorni'

Il 2-0 dell’ Atalanta su Roma sta fin troppo stretto alla Dea: ecco le statistiche clamorose a favore dei neroazzurri Due gol e due legni: basterebbe questo per raccontare un primo tempo a senso unico per l’ Atalanta , completamente padrona del campo ...

Atalanta-Roma, le pagelle: Pellegrini non basta, Lukaku non brilla. Baldanzi insufficiente - Atalanta-roma, le pagelle: Pellegrini non basta, Lukaku non brilla. Baldanzi insufficiente - La roma perde 1-2 a Bergamo contro l'Atalanta e si allontana dalla zona Champions League. Di seguito le pagelle. SVILAR 6,5 Mette la manona - dopo pochi minuti - su una ...

Serie A: L’Atalanta batte la Roma 2-1 e vede la Champions - Serie A: L’Atalanta batte la roma 2-1 e vede la Champions - La squadra di Gasperini con questi tre punti sale al quinto posto solitario a 63 punti e con una gara in meno rispetto alla roma, lasciando gli uomini di De rossi a quota 60 e senza vittorie nelle ...

De Rossi: “Dopo il primo gol ci siamo sciolti. Le squadre forti giocano ogni tre giorni” - De rossi: “Dopo il primo gol ci siamo sciolti. Le squadre forti giocano ogni tre giorni” - Intervenuto nel post gara a Dazn, Daniele De rossi ha parlato al termine della brutta sconfitta contro l'Atalanta. De rossi: "Dobbiamo trovare le energie perse" La sua squadra non molla mai, è l’unica ...