(Di sabato 17 giugno 2023)completa delphonePro, con 12 GB di RAM, visione notturna, doppio speaker stereo e batteria infinita Bentornati su tuttotek.it per lacompleta del nuovoPro, ilphone dell’azienda cinese con autonomia da record. Grazie ad una scheda tecnica di buon livello il dispositivo riesce porsi sul mercato come una delle migliori alternative, per via di un modulo integrato da 22.000 mAh, scopriamolo insieme. Scheda tecnicaPro Display: IPS 6.58? FHD+ 120Hz SoC: MediaTek Helio G99 6nm 4G RAM: 12 GB LPDDR4X Memoria interna: 256GB UFS 2.2 Fotocamere posteriori: 108 MP, (wide), 1/54?, 20 MP night ...

Scopriamo tutto nella nostracompleta! Confezione La confezione è la classica di, ricca di accessoristica. Troviamo: lo smartphone; il cavo USB - C per la ricarica; caricabatterie ...... ad esempio, è equipaggiato con un SoC MediaTek Dimensity 1080 5G per un'esperienza d'uso ottimale! Per saperne di più seguiteci in questacompleta! Confezione La confezione è alla, ...Ciao amici e REVOT3CH a tutti! Vediamo ilV30T , uno smartphone rugged molto interessante poichè introduce delle specifiche tecniche da ... Vediamolo insieme nella nostracompleta! ...

Recensione Doogee S100 Pro: il rugged estremo! tuttoteK

Bentornati su tuttotek.it per la recensione completa del nuovo Doogee S100 Pro, il rugged phone dell’azienda cinese con autonomia da record. Grazie ad una scheda tecnica di buon livello il dispositivo ...Arrivano i nuovi smartphone e tablet Doogee, il rivoluzionario rugged V20 Pro, il suo compagno rugged S100 Pro e il tablet T30 Pro.