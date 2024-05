Media - ' elezioni presidenziali in Iran il 28 giugno'

(Di lunedì 20 maggio 2024) Leinsono programmate per il 28. Lo ha reso noto un funzionario della commissione elettorale, come riporta la Tass.

Un punto della situazione sulle Elezioni Presidenziali in Ciad , e una panoramica sulla condizione della regione e le sue relazioni internazionali. Il 5 e il 6 maggio si sono svolte in Ciad le Elezioni Presidenziali . A queste Elezioni furono ...

aperte le urne per il primo turno delle Elezioni presidenziali in Lituania . A contendersi la carica sono il presidente in carica Gitanas Nauseda, il primo ministro Ingrida Simonyte e l’avvocato Ignas Vegele. Elezioni Lituania : al via le ...

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è morto in un incidente aereo. Il 23 maggio i funerali a Mashhad, il 28 giugno si terranno le elezioni - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è morto in un incidente aereo. Il 23 maggio i funerali a Mashhad, il 28 giugno si terranno le elezioni - Nominato nuovo ministro degli esteri – Ali Bagheri Kani è il nuovo ministro degli Esteri ad interim dell’Iran, dopo la morte del capo della diplomazia di Teheran Hossein Amir-Abdollahian ...

