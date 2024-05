Sciopero nazionale taxi | auto ferme per tutta la giornata di martedì 21 Sindacati | In gioco il futuro delle nostre famiglie

(Di lunedì 20 maggio 2024)deidomani,21 maggio 2024, dalle ore 8 alle 22. Unoindetto per chiedere al governo di scrivere gli attesi decreti attuativi della legge quadro che servano ad attuare lo spirito della legge quadro di settore, non a capovolgerlo per accogliere le pressioni di chi vuole fare profitto con la mobilità L'articolo proviene da Firenze Post.

