Ia - Deiana | Il grande gioco-parte prim - la promess -’, il mio libro su scenari trasformazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il padre di Confassociazioni: "Esistono una serie di consapevolezze che possono aiutare tanti giovani, tante persone in crisi e molti altri ancora a trovare una nuova strada per essere protagonisti del mondo e con il mondo" "E’ finalmente uscito 'Ila: laa', il mio nuovosuglidellache

Ia, Deiana: "Il grande gioco-parte prima, la promessa', il mio libro su scenari trasformazione" - Ia, deiana: "Il grande gioco-parte prima, la promessa', il mio libro su scenari trasformazione" - Il padre di Confassociazioni: 'Esistono una serie di consapevolezze che possono aiutare tanti giovani, tante persone in crisi e molti altri ancora a trovare una nuova strada per essere protagonisti de ...

Libri, esce “Il grande gioco-parte prima: la promessa” di Angelo Deiana - Libri, esce “Il grande gioco-parte prima: la promessa” di Angelo deiana - Gli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli MILANO (ITALPRESS) – E’ uscito il libro “Il grande gioco – Parte Prima: la Promessa” scritto da Angelo deiana per Giacovelli Editore. Ma cosa è il ...

“Storia della Signora Cimice e del gatto Giustino”, il nuovo libro per ragazzi di Angelo Deiana - “Storia della Signora Cimice e del gatto Giustino”, il nuovo libro per ragazzi di Angelo deiana - È uscito il nuovo libro di Angelo deiana. Dopo il romanzo d'esordio "A Diosa. La leggenda di Nenè", l'autore torna in libreria con un libro per ragazzi: ...