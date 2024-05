Parigi 2024 | Ucraina conferma la partecipazione ai Giochi

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’hato la propriaaiolimpici di. Il Paese, nonostante la guerra in corso contro la Russia, manderà in terrana una compagine in rappresentanza. L’annuncio arriva da Kiev ed è il ministro dello Sport Matviy Bidnyi a darne notizia. Le Olimpiadi avranno luogo tra il 26 luglio e l’11 agosto e Vadym Gutzeit, presidente del Comitato Olimpico Nazionale dell’ha commentato: “È già una vittoria poter partecipare in condizioni di invasione“. La maggior parte degli atleti ucraini sta ultimando la preparazione olimpica fuori dai confini nazionali. SportFace.

