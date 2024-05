Dimmi La Verità | ospite l' avvocato Mariangela Di Biase Fdi

Dieci molisani in lizza per uno scranno al Parlamento europeo - Dieci molisani in lizza per uno scranno al Parlamento europeo - Sempre sul fronte centrodestra ci sono due molisane nella lista di Fratelli d’Italia: l’avvocatessa di Campobasso mariangela di biase, 43 anni, e la commercialista di Montorio nei Frentani Giovanna ...

Europee: ecco chi sono i dieci candidati molisani - Europee: ecco chi sono i dieci candidati molisani - Con la pubblicazione ufficiale di tutte le liste in corsa e i dati di tutti i candidati si è definito il quadro dei molisani che fanno parte della sfida delle elezioni Europee. (ANSA) ...

FdI, inaugurazione sede elettorale di Francesco Pilone. Ci sarà anche candidata alle Europee Di Biase - FdI, inaugurazione sede elettorale di Francesco Pilone. Ci sarà anche candidata alle Europee Di biase - Si comunica che domani, martedì 14 maggio, alle ore 18, in contrada Colle delle Api n. 42 C/4 (nei pressi del parcheggio retrostante il McDonald’s di ...