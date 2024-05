“O torni in classe o tua madre va in prigione” | Polizia a casa e minacce agli studenti che non vanno a scuola

(Di lunedì 20 maggio 2024) In Inghilterra il governo preme per aumentare la frequenza scolastica ad ogni costo e alcune scuole pubbliche si sono rivolte allalocale per riportare i ragazzi in. Per gli esperti però, un approccio così duro rischia solo di peggiorare la situazione.

Poteva essere una tragedia, ma per fortuna l’intervento della polizia ha evitato il peggio. Ad Andria , in Puglia, una ragazza di 14 anni ha minaccia to di gettarsi nel vuoto dalla scala antincendio della sua scuola. A convincerla a non togliersi la ...

Ragazza in gita scolastica violentata su una nave da crociera: arrestati tre francesi - Ragazza in gita scolastica violentata su una nave da crociera: arrestati tre francesi - La studentessa romana si era imbarcata con la sua classe a Civitavecchia. L'imbarcazione bloccata nel porto di Genova. I giovani, che l'avrebbero attirata in cabina, sono saliti a bordo nel porto di M ...

