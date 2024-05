Allegri se ne è andato da ideologo

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lo sanno i tifosi più fanatici: il momento emotivamente più duro di una partita di calcio non è quello dopo una sconfitta ma quello appena prima di una vittoria. Di una potenziale vittoria risicata e sofferta, ottenuta col minimo scarto. Una vittoria importante, che gli avversari minacciano con l’energia disperata degli ultimi minuti. Si soffre nella resistenza, si “stringe i denti”. Si soffre quando si perde una partita, ma si soffre di più quando non si vince una partita che si era molto vicini a vincere. Nessuno sa questa cosa meglio di Massimiliano. Nessuno sta peggio di lui nei tremendissimi minuti finali, là dove il margine è stretto: pochi dettagli fanno la differenza tra il successo e il gettare via tutto il lavoro fatto. Cosa sarebbe l’inferno per: una lunga sequenza di gol subiti al novantesimo, di vittorie sciupate. Sono i ...