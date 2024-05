Maltempo in Lombardia - allagamenti a Cesano Maderno | crolla parte di muro di un condominio In dieci minuti venuto giù il finimondo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pioggia fortissima ha colpito il comune di, in provincia di Monza e Brianza, nel primo pomeriggio di lunedì 20 maggio causandoe disagi. Due furgoni sono rimasti bloccati in un sottopasso allagato, mentre in un complesso condominiale èta una porzione diperimetrale dell’area garage causando l’allagamento dell’area. “Mai vista una cosa del genere – ha raccontato un residente del palazzo – ingiù il”. Le forti piogge hanno anche causato il crollo di un albero che si è spezzato finendo in un parcheggio, senza, fortunatamente, colpire veicoli o persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bomba d’acqua in Brianza tra Bovisio Masciago e Cesano Maderno: in un’ora sono caduti 90 mm di pioggia - Bomba d’acqua in Brianza tra Bovisio Masciago e cesano Maderno: in un’ora sono caduti 90 mm di pioggia - Non si ferma la morsa nel maltempo su Milano e Lombardia. Dopo qualche giorno di sole tornano sulla regione le piogge torrenziali che hanno colpito il Milanese e gli immediati dintorni nella scorsa se ...

Brianza ancora nella morsa del maltempo: Bovisio e Cesano le zone più colpite (per ora) - Brianza ancora nella morsa del maltempo: Bovisio e cesano le zone più colpite (per ora) - Una violenta perturbazione atmosferica ha investito oggi la provincia di Monza e Brianza, causando notevoli disagi e danni soprattutto nei comuni di Bovisio Masciago e cesano Maderno ...

Bomba d'acqua sulla Brianza: alberi caduti e allagamenti - Bomba d'acqua sulla Brianza: alberi caduti e allagamenti - Bomba d’acqua sulla Brianza: allagamenti nei comuni di cesano Maderno e Bovisio Masciago. La forte perturbazione che si è abbattuta in Brianza nel primo pomeriggio di lunedì 20 maggio ha creato i ...