Raiz | Mia moglie è stata straordinaria fino alla fine - sogno che mia figlia trovi la cura

Il protagonista di Mare Fuori nei panni di Don Salvatore , Raiz ricorda la moglie Daniela, scomparsa a causa di un tumore L'articolo Raiz , Don Salvatore di Mare Fuori : “Un tumore ha portato via mia moglie. Spero mia figlia trovi la cura” proviene da ...

“Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela . Ci mancherai”, così il collettivo Almamegretta aveva annunciato la morte di Daniela Shualy , moglie del cantautore Raiz , al secolo Gennaro della Volpe. E Raiz ...

Raiz racconta il dolore per la perdita della moglie: “Sto vivendo la banalità del male” - raiz racconta il dolore per la perdita della moglie: “Sto vivendo la banalità del male” - "Il cancro di mia moglie si è sviluppato in gravidanza: mentre il suo corpo dava la vita, lei si preparava a morire". raiz parla della moglie, scomparsa lo scorso 31 marzo a soli 47 anni: "È stata ecc ...

BigMama a Verissimo: «Mi tagliavo perché mi odiavo, la musica mi ha salvata. Lodovica Mi piacerebbe sposarla» - BigMama a Verissimo: «Mi tagliavo perché mi odiavo, la musica mi ha salvata. Lodovica Mi piacerebbe sposarla» - BigMama ha rilasciato un'intervista davvero toccante nello studio di Verissimo dove ha presentato il suo nuovo libro "Cento Occhi" che racconta la sua storia: «Nel libro ...

“Il cancro di mia moglie si è…" - “Il cancro di mia moglie si è…" - raiz, a ‘Verissimo’ per svelare ‘la banalità del male’: “Mia moglie Daniela aveva già il cancro quando aspettava nostra figlia. Ho pensato al versetto biblico ‘Dio dà, Dio toglie’” ...