Eva Longoria conferma la reunion di Desperate Housewives in occasione del ventennale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sono passati vent’anni da quando abbiamo imparato a conoscere e amare le casalinghe disperate di Wisteria Lane e ora Susan Mayer, Lynette Scavo, Gabrielle Solis e Bree Van de Kamp sono pronte a tornare. E lo faranno in una ‘special’ di, come annunciato da Eva. L’attrice, insieme alle colleghe Teri Hatcher, Felicity Huffman e Marcia Cross hanno recitato nella serie dal 2004 al 2012 per un totale di 180 episodi divisi in 8 stagioni. Marc Cherry, l’ideatore della serie, in un’intervista di qualche anno fa ha dichiarato: “Nell’aprile del 2002, ero assolutamente ‘disperato’. Ero al verde, non riuscivo a ottenere nemmeno un colloquio per una sceneggiatura ed ero seriamente preoccupato per il mio futuro. Avevo appena compiuto quarant’anni e cominciavo a chiedermi se non fossi anch’io uno ...