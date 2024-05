Mahmood - ‘Nei letti degli altri’ è Disco di Platino

Mahmood ha ottenuto il disco d'oro con il suo nuovo album Nei letti degli altri. Per dare l'annuncio ai fan si è lasciato immortalare in versione anni 2000 : ecco tutti i dettagli del look.Continua a leggere

Come si può festeggiare un doppio disco di platino? A dare la soluzione è direttamente la Mulino Bianco. "Tuta Gold" di Mahmood è una (se non 'la') hit del Festival di Sanremo 2024. Il pubblico da casa si è scatenato sui social e non solo